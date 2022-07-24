Вероятно, гривневая монета изначально имела номинал в 50 копеек.

В Украине выставили на продажу серебряную монету номиналом в одну гривну, отчеканенную в далеком 1992 году.

Соответствующий лот появился на профильном сайте Violity.

Ее главной особенностью является то, что монета была перечеканена из номинала в 50 копеек. "Перечекан из полтинника с плохо проявленной оптовой надписью. Хулиганка тех времен...", - пишет продавец из Львовщины.

По его данным, монета больше в диаметре, поскольку сама группа номинала в 50 копеек не подверглась вмешательствам и чеканилась при отсутствии соответствующего кольца.

Продавец оценил такую монету в 17 тысяч гривен ($577).

Как сообщал УНИАН, недавно в Украине выпустили памятные монеты, посвященные песне "Ой, у лузі червона калина".

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