В Украине выставили на продажу серебряную монету номиналом в одну гривну, отчеканенную в далеком 1992 году.
Соответствующий лот появился на профильном сайте Violity.
Ее главной особенностью является то, что монета была перечеканена из номинала в 50 копеек. "Перечекан из полтинника с плохо проявленной оптовой надписью. Хулиганка тех времен...", - пишет продавец из Львовщины.
По его данным, монета больше в диаметре, поскольку сама группа номинала в 50 копеек не подверглась вмешательствам и чеканилась при отсутствии соответствующего кольца.
Продавец оценил такую монету в 17 тысяч гривен ($577).
Как сообщал УНИАН, недавно в Украине выпустили памятные монеты, посвященные песне "Ой, у лузі червона калина".