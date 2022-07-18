Монеты отчеканены номиналом 5 гривен и 10 гривен.

Национальный банк ввел в обращение памятные монеты "Ой, у лузі червона калина". Они украшены изображениями гроздей и листьев калины, которые дополняются строками из куплета украинской повстанческой песни.

В пресс-службе НБУ отметили, что эта песня стала новым символом несокрушимости украинского народа и объединила борцов за свободу Украины во всем мире.

Автором монет стал Дмитрий Кривонос. Воплотили ее в жизнь скульпторы – Святослав Иваненко и Владимир Атаманчук.

Монеты отчеканены номиналом 5 гривен (из нейзильбера) и 10 гривен (из серебра). Общий тираж из серебра – до 5 000 штук, из нейзильбера – до 250 000 штук.

Напомним, ранее в Украине ввели в обращение памятные монеты "В единстве – сила" номиналом 5 и 10 грн. Они посвящены единению украинского народа в борьбе против российского агрессора и международной поддержке, которую Украине предоставляет весь цивилизованный мир.

Также мы сообщали, что Белый дом выпустил коллекционную монету в честь защитников Змеиного острова. Доставка в Украину и все страны НАТО бесплатная.

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