Национальный банк ввел в обращение памятные монеты "Ой, у лузі червона калина". Они украшены изображениями гроздей и листьев калины, которые дополняются строками из куплета украинской повстанческой песни.
В пресс-службе НБУ отметили, что эта песня стала новым символом несокрушимости украинского народа и объединила борцов за свободу Украины во всем мире.
Автором монет стал Дмитрий Кривонос. Воплотили ее в жизнь скульпторы – Святослав Иваненко и Владимир Атаманчук.
Монеты отчеканены номиналом 5 гривен (из нейзильбера) и 10 гривен (из серебра). Общий тираж из серебра – до 5 000 штук, из нейзильбера – до 250 000 штук.
Напомним, ранее в Украине ввели в обращение памятные монеты "В единстве – сила" номиналом 5 и 10 грн. Они посвящены единению украинского народа в борьбе против российского агрессора и международной поддержке, которую Украине предоставляет весь цивилизованный мир.
Также мы сообщали, что Белый дом выпустил коллекционную монету в честь защитников Змеиного острова. Доставка в Украину и все страны НАТО бесплатная.
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