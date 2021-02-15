По словам Люнгмана, нужен больший прогресс в пользу завершения первого пересмотра программы.

Миссия Международного валютного фонда в Украине завершилась без принятия решения о пересмотре программы stand-by.

Об этом говорится в релизе Фонда со ссылкой на постоянного представителя МВФ в Украине Йосту Люнгмана.

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"В период с 21 по 23 декабря и с 11 января по 12 февраля специалисты МВФ обсудили с представителями власти Украины прогресс во внедрении мероприятий и реформ, которые являются частью соглашения по программе stand-by для действий власти. Обсуждение было продуктивным, однако нужен больший прогресс в пользу завершения первого пересмотра программы. Дискуссии будут продолжаться", - цитирует Люнгмана пресс-служба МВФ.

При этом Люнгман отметил, что дискуссии в процессе работы миссии фокусировались на усилении управления Национального банка; улучшении законодательного и регулятивного основания банковского надзора и финансового оздоровления; мероприятиях, направленных на уменьшение фискального дефицита в среднесрочной перспективе; законодательных инициативах по восстановлению и усилению антикоррупционной инфраструктуры и судопроизводства, также дискуссии касались мероприятий в секторе энергетики.

Что этому предшествовало

9 июня 2020 года Совет директоров МВФ принял 18-месячную программу stand-by для Украины с финансированием, эквивалентным 3,6 млрд SDR (около 5 млрд долларов), направленную на помощь Украине в преодолении последствий пандемии COVID-19.

12 июня Украина получила первый транш кредита МВФ в рамках новой программы сотрудничества в размере 2,1 млрд долларов.

В конце ноября Министерство финансов сообщило об успешном завершении переговоров с МВФ по основным параметрам проекта госбюджета на 2021, что было одной из главных предпосылок для начала первого пересмотра совместной с МВФ программы stand-by для Украины.

Миссия Международного валютного фонда 11 января 2021 года возобновила в Украине работу по пересмотру программы stand-by.

13 февраля 2021 года премьер-министр Денис Шмыгаль, комментируя завершение работы миссии в Украине, сообщил, что Украина продолжит конструктивное сотрудничество с Международным валютным фондом.

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Автор: Богдан Слуцкий