По прогнозам НБУ в ближайшее время ситуация не будет меняться.

Из-за полномасштабного вторжения России курс гривни относительно доллара в Украине существенно вырос. По прогнозам НБУ в ближайшее время ситуация не будет меняться.

Об этом на брифинге рассказал первый заместитель председателя Совета НБУ Василий Фурман.

"Если послушать мнение экспертов, которые хорошо разбираются в макроэкономических аспектах, можно услышать, что в ближайшее время курс будет без изменений. Я также придерживаюсь этого мнения", - подчеркнул он. Видео дня

Как сообщал УНИАН, Национальный банк с 21 мая отменил ограничения на установление курса, по которым уполномоченные учреждения могут продавать наличную иностранную валюту клиентам, – ранее соответствующий курс не должен был отклоняться от официального более чем на 10%.

Национальный банк Украины 21 июля повысил официальный курс гривни на 25% – до 36,57 грн/долл.

В то же время на курс положительно влияют стабилизация международных резервов, уменьшение внешнеторгового дефицита и увеличение объемов экспорта.

Кроме этого, Нацбанк уменьшил печать гривни для финансирования дефицита бюджета до 30 млрд гривен в месяц, что также положительно повлияло на ситуацию.

Сейчас в украинских обменниках и банках с началом войны появился дефицит валюты. В НБУ подчеркнули, что главное обстоятельство - это удорожание логистики из-за военных действий.

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