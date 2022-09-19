Из-за полномасштабного вторжения России курс гривни относительно доллара в Украине существенно вырос. По прогнозам НБУ в ближайшее время ситуация не будет меняться.
Об этом на брифинге рассказал первый заместитель председателя Совета НБУ Василий Фурман.
"Если послушать мнение экспертов, которые хорошо разбираются в макроэкономических аспектах, можно услышать, что в ближайшее время курс будет без изменений. Я также придерживаюсь этого мнения", - подчеркнул он.Видео дня
Как сообщал УНИАН, Национальный банк с 21 мая отменил ограничения на установление курса, по которым уполномоченные учреждения могут продавать наличную иностранную валюту клиентам, – ранее соответствующий курс не должен был отклоняться от официального более чем на 10%.
Национальный банк Украины 21 июля повысил официальный курс гривни на 25% – до 36,57 грн/долл.
В то же время на курс положительно влияют стабилизация международных резервов, уменьшение внешнеторгового дефицита и увеличение объемов экспорта.
Кроме этого, Нацбанк уменьшил печать гривни для финансирования дефицита бюджета до 30 млрд гривен в месяц, что также положительно повлияло на ситуацию.
Сейчас в украинских обменниках и банках с началом войны появился дефицит валюты. В НБУ подчеркнули, что главное обстоятельство - это удорожание логистики из-за военных действий.