Сегодня миссия Международного валютного фонда в Украине возобновила работу по пересмотру программы stand-by.

Кабинет министров после возобновления работы миссии Международного валютного фонда в Украине ожидает продуктивных переговоров, которые приведут к пересмотру программы сотрудничества stand-by и выделению второго транша по ней.

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Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Правительство поддерживает курс реформ и продолжает последовательно внедрять в Украине европейские нормы и практики. Вместе с Президентом и НБУ мы приложили максимум усилий для выполнения "структурных маяков", необходимых для пересмотра программы. В частности, сократили неработающие кредиты в госбанках и реорганизовали таможню с налоговой, которые, например, за декабрь вместе перевыполнили план более чем на 26%", - написал он.

По словам премьера, сотрудничество с МВФ является "весомым фундаментом поддержки и важным маркером стабильности Украины для международных финансовых партнеров".

Что этому предшествовало

Миссия Международного валютного фонда в Украине сегодня, 11 января, возобновила работу по пересмотру программы stand-by.

9 июня 2020 года Совет директоров Международного валютного фонда утвердил 18-месячную программу stand-by для Украины с финансированием, эквивалентным 3,6 миллиарда SDR (около 5 миллиардов долларов), направленную на помощь Украине в преодолении последствий пандемии COVID-19.

12 июня Украина получила первый транш кредита МВФ в рамках новой программы сотрудничества в размере 2,1 миллиарда долларов.

В конце ноября Министерство финансов сообщило об успешном завершении переговоров с Международным валютным фондом по основным параметрам проекта госбюджета на 2021 год, что было одной из главных предпосылок для начала первого пересмотра совместной с МВФ программы stand-by для Украины.

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Автор: Дмитрий Шварц