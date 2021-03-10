По словам главы министерства Марины Лазебной, пенсионные средства, накопленные за трудовую жизнь, будут переходить по наследству.

Министр социальной политики Марина Лазебная в ходе совещания в Офисе президента под председательством президента Владимира Зеленского сообщила о разработке системы пенсионного обеспечения, позволяющей увеличить размер пенсий в 1,5-3 раза без роста дефицита Пенсионного фонда.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

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«Средняя пенсия вырастет с 3500 до 7000 грн. Пенсионные средства, накопленные за трудовую жизнь, будут переходить по наследству. Хорошо, если у человека наконец появится возможность иметь альтернативные источники получения пенсионных выплат», - цитирует пресс-служба Лазебную.

Министр отметила, что в подходе к пенсионному обеспечению нужно прежде всего изменить философию: не только государство обеспечивает человека, но и гражданин накапливает себе на пенсию.

Также она сообщила, что ее ведомство активно работает с Министерством цифровой трансформации над внедрением электронных сервисов в социальной сфере - 125 услуг можно будет получить онлайн.

Зеленский в свою очередь отметил, что старшее поколение в Украине должно получать достойную пенсию.

«Украина должна стать страной, где удобно и уютно всем. Старшее поколение должно быть обеспечено достойными пенсиями. Мы должны помогать малоимущим и социально, и мотивировать к официальному трудоустройству», - приводятся в сообщении слова президента.

Что этому предшествовало

18 февраля Кабинет министров утвердил бюджет Пенсионного фонда Украины на 2021 год, в котором общая сумма доходов составляет 495,5 млрд грн. Общий объем расходной части бюджета Пенсионного фонда Украины на 2021 год предусмотрен на уровне 495,502 млрд грн.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Кабинет министров планирует в 2021 году начать внедрение в Украине накопительной пенсионной системы.

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Автор: Екатерина Жирий