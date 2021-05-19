20 млн грн предусмотрено на приобретение защитных средств, а также средств для дезинфекции рук участников ВНО.

Для проведения внешнего независимого оценивания (ВНО) в безопасных условиях в этом году из государственного бюджета Украины будет направлено более 461 млн грн.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.

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Отмечается, что из этой суммы 232 млн грн предусмотрено на заработную плату специалистов, привлеченных к организации и проведению оценивания; 209 млн грн - на функционирование Украинского центра оценивания качества образования и его региональных подразделений для обеспечения проведения ВНО; 20 млн грн - на приобретение защитных средств, а также средств для дезинфекции рук участников ВНО и лиц, его обеспечивающих, и дезинфицирующих средств для обработки поверхностей.

В Минфине отметили, что с 21 мая по 16 июля в Украине будет проведено внешнее независимое оценивание результатов обучения, полученных на основе полного общего среднего образования.

По данным Украинского центра оценивания качества образования, для прохождения ВНО в 2021 году зарегистрировано более 389 тыс. человек, среди них 219,6 тыс. человек - выпускники учреждений общего среднего образования в этом году, что составляет 56,4% от общего количества зарегистрированных лиц.

Стипендии для участников ВНО

28 января президент Владимир Зеленский постановил учредить стипендии участникам ВНО, которые получили высокие результаты, премии для победителей всеукраинских и международных олимпиад по учебным предметам и гранты на обучение за рубежом.

Отмененное ВНО

В августе 2020 года Министерство образования и науки вернуло деньги за отмененное пробное ВНО в учебных заведениях 110 тыс. 554 участникам.

Сумма возвращенных средств - 27 млн 354 тыс. грн или 52,15% от общей суммы (52 млн 450 тыс. грн).

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Автор: Екатерина Жирий