Минфин назвал сумму, которую получили участники за отмененное пробное ВНО

Средства выплачиваются на безвозвратной основе из Фонда борьбы с COVID-19.

Министерство образования и науки совместно с «ПриватБанком» вернули деньги за отмененное пробное ВНО в учебных заведениях 110 тыс. 554 участникам.

Читайте такжеВузы не имеют права отказываться принимать документы освобожденных от ВНО абитуриентов - МОН

Как сообщает пресс-служба Министерства финансов, сумма возвращенных средств - 27 млн 354 тыс. грн или 52,15% от общей суммы (52 млн 450 тыс. грн).

Средства выплачиваются на безвозвратной основе из Фонда борьбы с болезнью COVID-19 и ее последствиями, которые были направлены в АО КБ «ПриватБанк» для их возвращения 218 тыс. 663 участникам.

С целью своевременного и полноценного возвращения денег тем, кто их оплатил, Минфин совместно с МОН наработал наиболее упрощенную процедуру возвращения средств через «ПриватБанк». Проведение выплат происходит в период с 1 июля до 1 декабря через отделения «ПриватБанка».

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram