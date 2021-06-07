Сокращение резервов произошло из-за погашения внешних и внутренних обязательств государства.

Международные резервы Украины в мае сократились на 0,6% и на 1 июня 2021 года составили 27,840 млрд долл. в эквиваленте.

Как сообщила пресс-служба Национального банка Украины, сокращение произошло из-за погашения внешних и внутренних обязательств государства, которые были частично компенсированы валютными поступлениями в пользу правительства.

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В целом, по данным Нацбанка, динамику резервов в течение мая определяли, в частности, операции по управлению государственным долгом.

«Общий объем платежей правительства по обслуживанию и погашению государственного долга в иностранной валюте составил 650,6 млн долл. (в эквиваленте). В частности, 529,3 млн долл. были направлены на обслуживание и погашение внутренних государственных облигаций (ОВГЗ), остальные - на выполнение других обязательств государства в иностранной валюте», - сказано в сообщении.

В то же время валютные поступления в пользу правительства составили 417,9 млн долл., из них 354,3 млн долл. - от размещения ОВГЗ. Кроме того, в мае НБУ и правительство оплатили 64,3 млн долл. в пользу Международного валютного фонда.

Также, по данным регулятора, на динамику резервов повлияла переоценка финансовых инструментов вследствие изменения рыночной стоимости и курсов валют. В прошлом месяце их стоимость увеличилась на 136,8 млн долл. (в эквиваленте).

Отмечается, что межбанковский валютный рынок в мае был сбалансированным, поэтому Нацбанк не проводил валютные интервенции.

«Текущий объем международных резервов покрывает 4,2 месяца будущего импорта, что является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка», - сказано в сообщении.

Показатели по итогам 2020 года

По итогам 2020 года международные резервы Украины выросли на 15% и на 1 января 2021 года составили 29,1 млрд долл. в эквиваленте.

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Автор: Екатерина Жирий