Текущий объем международных резервов обеспечивает финансирование 3,7 месяца будущего импорта.

Международные резервы Украины в феврале снизились на 3,5% и по состоянию на 1 марта 2023 года составили 28,864 млрд долл.

Как сообщила пресс-служба Национального банка, резервы сократились в результате интервенций регулятора по продаже валюты для покрытия разницы между спросом и предложением на валютном рынке Украины, которые в значительной мере были компенсированы валютными привлечениями в пользу правительства.

В целом в течение февраля динамику международных резервов определял ряд факторов, в частности, операции Национального банка на валютном рынке Украины. Чистая продажа валюты НБУ в прошлом месяце снизилась по сравнению с январем на 609 млн долл. – до 2,452 млрд долл.

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"Уменьшение объемов валютных интервенций НБУ по сравнению с предыдущим месяцем обусловлено как окончательным исчерпанием давления со стороны дополнительных бюджетных расходов в конце 2022 года, так и стабилизацией курсовых ожиданий благодаря последовательной монетарной политике НБУ и отказу от прямого финансирования дефицита бюджета в 2023 году", - говорится в сообщении.

Кроме этого, на динамику резервов повлияли поступления в пользу правительства и выплаты за обслуживание и погашение государственного долга, а также переоценка финансовых инструментов (вследствие изменения рыночной стоимости и курсов валют).

"Текущий объем международных резервов обеспечивает финансирование 3,7 месяца будущего импорта", - сообщили в НБУ.

Международные резервы Украины во время войны

После российского вторжения Украина получила беспрецедентную мировую финансовую поддержку, согласно балансовым данным, – около 32,1 млрд долл. Наибольший объем финансовой помощи поступил от Соединенных Штатов – 12 млрд долл., Евросоюза – 8 млрд долл.

В течение 2022 года международные резервы Украины уменьшились на 7,9% из-за осуществленных валютных интервенций по продаже валюты для поддержания курса гривни.

Международные резервы Украины в январе 2023 года выросли на 5% и по состоянию на 1 февраля составили 29,9 млрд долл.

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