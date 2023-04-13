По словам Шмыгаля, это посылает четкий сигнал России, что партнеры не прекратят поддерживать Украину.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что международные партнеры предоставят Украине 115 миллиардов долларов долгосрочной финансовой помощи.

После участия в круглом столе министерского уровня в поддержку Украины во Всемирном банке Шмыгаль заявил, что мобилизация ресурсов для восстановления Украины является одной из главных тем его рабочего визита в Вашингтон.

"Международные партнеры предоставят Украине $115 млрд долгосрочной поддержки. Это не просто обеспечит нашу финансовую стабильность, но и посылает четкий сигнал России, что союзники Украины будут поддерживать нас столько, сколько потребуется. До полной победы", – подчеркнул он

Видео дня

По словам премьер-министра, "восстановление начинаем уже сейчас". В 2023 году на проекты быстрого восстановления Украины нужно $14 млрд.

"Ведем переговоры с партнерами, чтобы привлечь все необходимые средства уже летом этого года. Так сможем выполнить все задачи в пяти приоритетных отраслях восстановления", – отметил он.

Финансовая поддержка Украины от Всемирного банка

12 апреля стало известно, что Всемирный банк предоставит Украине $200 миллионов в виде гранта. Эти деньги направят восстановление энергетической инфраструктуры нашей страны.

В конце марта сообщалось, что Всемирный банк также выделит большую сумму на поддержку украинского агросектора. Речь идет о 132 млн долларов.

Вас также могут заинтересовать новости: