Кроме того, предусматривается еще дополнительное финансирование.

Украина получит от Всемирного банка $200 миллионов в виде гранта. Средства пойдут на восстановление энергетической инфраструктуры страны.

"Сегодня Всемирный банк объявил о выделении гранта в размере 200 млн долларов на проект по восстановлению энергетической инфраструктуры Украины", - сообщает Bloomberg.

Предполагается, что будет выделено дополнительное финансирование от партнеров в размере до $300 миллионов. Их передадут в виде грантов и других видов вкладов по мере расширения масштабов проекта.

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Финансовая помощь Украине

В феврале сообщалось, что США выделят $6 миллиардов на финансирование дефицита госбюджета Украины.

В конце марта стало известно, что Всемирный банк предоставит средства в размере 132 миллионов долларов для достижения новых целей по поддержке восстановления украинского сельскохозяйственного производства, которое пострадало от полномасштабной войны.

Япония также решила предоставить Украине новый пакет финансовой помощи в размере $5,5 млрд.

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