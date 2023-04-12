Украина получит от Всемирного банка $200 миллионов в виде гранта. Средства пойдут на восстановление энергетической инфраструктуры страны.
"Сегодня Всемирный банк объявил о выделении гранта в размере 200 млн долларов на проект по восстановлению энергетической инфраструктуры Украины", - сообщает Bloomberg.
Предполагается, что будет выделено дополнительное финансирование от партнеров в размере до $300 миллионов. Их передадут в виде грантов и других видов вкладов по мере расширения масштабов проекта.
Финансовая помощь Украине
В феврале сообщалось, что США выделят $6 миллиардов на финансирование дефицита госбюджета Украины.
В конце марта стало известно, что Всемирный банк предоставит средства в размере 132 миллионов долларов для достижения новых целей по поддержке восстановления украинского сельскохозяйственного производства, которое пострадало от полномасштабной войны.
Япония также решила предоставить Украине новый пакет финансовой помощи в размере $5,5 млрд.