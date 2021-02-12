На восстановление Донецкой и Луганской областей потребуется более 21 миллиарда долларов.

По оценкам международных экспертов, на восстановление Донецкой и Луганской областей необходимо более 21 миллиарда долларов.

Читайте такжеКабмин одобрил концепцию экономического развития Донецкой и Луганской областейОб этом заявил вице-премьер-министр Украины - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников во время круглого стола в рамках обсуждения Национальной экономической стратегии-2030, сообщается на правительственном портале.

"По расчетам Центра экономических стратегий, потери в Донецкой и Луганской областях составляют 375 миллиардов гривень без учета стоимости активов, находящихся на оккупированных территориях. По оценкам Венского международного института, расходы на восстановление Донецкой и Луганской областей превышают 21 миллиард долларов ... Мы должны рассматривать проект развития пострадавших районов как возможность быстрого развития, внедрения наиболее модерновых подходов и реформ на этих территориях", - отметил Резников.

По его словам, в настоящее время существуют четыре пути, как привлечь финансирование для экономического восстановления этих регионов - финансирование из госбюджета, донорская помощь, получение займов и кредитов и создание привлекательного климата для инвестиций. Улучшение инвестиционной привлекательности, по его словам, возможно путем создания специальных режимов для инвестдеятельности и ведения бизнеса.

Как отметил директор Центра экономического восстановления Кирилл Криволап, стратегия экономического развития Донецкой и Луганской области - компонента экономической стратегии Украины до 2030 года.

"23 декабря Кабинет министров одобрил концепцию экономического развития Донецкой и Луганской областей, которая впоследствии будет положена в основу соответствующей стратегии. И мы видим, что этот раздел должен обязательно быть частью Национальной экономической стратегии до 2030 года. Эти два процесса должны сойтись в одну точку, ибо одно без другого невозможно представить", - подчеркнул Криволап.

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Автор: Инна Андалицкая