Днепропетровская ОВА за неделю выделила только на ремонты дорог в области около 2,93 млрд грн.

Сразу после принятия Верховной Радой закона об изъятии военных налогов из местных бюджетов в первом чтении, местные власти резко увеличили объемы закупок.

Как свидетельствуют данные на платформе Прозорро, ярким примером является Днепропетровская ОВА, которая за неделю выделила только на ремонты дорог в области около 2,93 млрд грн. Всего с середины августа в этом регионе было выделено 5,73 млрд грн.

Еще один "свежий" тендер на капитальный ремонт дорог стоимостью 315,53 миллионов гривень проводят руководители Волынской области.

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Около 60 миллионов гривень готовы потратить на мелкие ремонты дорог власти Львовской области, и это только тендеры, которые объявили после 20 сентября.

В течение последних дней тендеры на ремонты дорог стоимостью примерно 45 миллионов гривень были объявлены в столице и Киевской области.

Топ-10 тендеров недели

Народный депутат Ярослав Железняк опубликовал выборку крупнейших закупок сомнительной необходимости, проведенных только в течение недели.

Днепропетровская ОГА за 1,48 млрд грн делает капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения; Днепропетровская ОГА за 570 млн грн снова капитальный ремонт автомобильной дороги; Днепропетровская ОГА снова за 570 млн грн делает капитальный ремонт автомобильной дороги в области на другом участке; Акционерное общество "Укрзализныця" купила рельсы за 498 млн грн; Полиграфический комбинат "Украина" закупила у компании "Полли-сервис" (бывший ЕГАПС - Единая государственная автоматизированная паспортная система) на 381 млн грн материал, необходимый для изготовления бланков документов; Днепропетровская ОГА проведет капитальный ремонт автомобильной дороги, на которую потратят 300 млн грн; Николаевская ОГА сделает за 240 млн грн реконструкцию водопровода; Полиграфический комбинат "Украина" вновь у экс-ЕГАПС закупила на 238 млн грн листы поликарбоната; Николаевская ОГА делает реконструкцию водопровода за 236 млн грн; Снова Полиграфический комбинат "Украина" так же закупил у экс-ЕГАПС на 232 млн грн материалы для изготовления бланков документов.

"То есть, из десяти крупнейших тендеров за неделю: четыре это одна ОГА и именно дороги. Еще три это закупки у экс-ЕДАПС. Пацаны, вам не кажется, что что-то пошло не так у нас?",- возмутился депутат.

Закон, перенаправляющий налоги

20 сентября Верховная Рада приняла в первом чтении правительственный законопроект №10037, которым предусмотрено, что все 100% налога с доходов физических лиц, который собирается с заработных плат военных, будут направлять в государственный бюджет.

Сейчас 75% налогов с заработной платы украинцев (включая военные) получают местные бюджеты, тогда как в госбюджет идет лишь 25%. В Киеве это соотношение составляет 60% на 40%.

В этом году государство выделило на зарплаты военнослужащих 700 млрд грн, из которых армейцы уплатят налог в размере 18% или более 120 млрд грн.

После ряда коррупционных скандалов с закупками на местах остро встал вопрос о необходимости изъятия у местных бюджетов "избытка" средств и направления его непосредственно на нужды Сил обороны.

При подготовке проекта государственного бюджета на следующий год правительство заявило о намерении забрать у громад налог с доходов военнослужащих, который является важным источником наполнения местных бюджетов. Эти средства планируют направить на проект "Армия дронов", а также на закупку и ремонт военной техники и вооружения.

Народный депутат Железняк сообщал, что накануне голосования законопроекта в первом чтении противники этого документа устроили адресную рассылку SMS-сообщений на телефоны членов парламента с текстом, что этот законопроект "забирает средства у громад и ВСУ".

Кроме того, они организовали дорогостоящую кампанию по размещению рекламных материалов в СМИ о том, что этот законопроект якобы нанесет ущерб украинской обороне.

Самые громкие коррупционные закупки, которые шокировали неуместностью

С начала лета в Украине не утихают скандалы о том, как местные чиновники неуместно направляют бюджетные средства во время войны на закупки сомнительной необходимости, еще и по завышенным ценам. Например, в Днепровском районе Киева чиновники закупили для гражданских укрытий 306 барабанов. К счастью, благодаря общественному резонансу этот тендер отменили, чего не скажешь о 12 овощерезках по 130 тысяч гривень за единицу и электросковороду - за 720 тысяч гривень, которые все же купили.

Кроме того, столичные чиновники выделили в этом году на строительство кольцевой дороги 872 миллиона гривень, что почти соответствует финансированию ремонтов тех же отрезков этой дороги за предыдущие 5 лет. Кстати, одни и те же участки автодороги ремонтируются каждый год.

"Отметилась" и Ивано-Франковщина. Здесь, например, на обустройство клумб в области направили 1,2 млн грн.

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