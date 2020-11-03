В этом году для украинского парламента закупили 81 тысячу одноразовых медицинских масок на 404,5 тысячи гривен из бюджета.

Производители масок и дезинфекторов, как в мире, так и в Украине, заработали миллионы с начала пандемии COVID-19.

Журналисты программы «Гроші» решили узнать, какими хитростями зарабатывают бизнесмены такие деньги.

По данным системы ProZorro, в этом году для украинского парламента закупили 81 тысячу одноразовых медицинских масок на 404,5 тысячи гривень из бюджета. Кроме этого, было приобретено 650 литров дезинфекционных средств на 162,1 тысячи гривень. Также дезинфекторы и маски покупали и для Кабмина, и для Конституционного суда Украины.

"В Украине было примерно 20 миллионов штук масок. Были и респираторы. Как для начала коронавируса, Украина была готова к этому. Но запрет на продажу масок за границу ввели поздно», - рассказывает медицинский аналитик Владимир Заика.

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Еще во времена правительства Алексея Гончарука из Украины вывезли почти тысячу тонн масок. По словам Заики, это вызвало дефицит, и цены взлетели в разы, что на самом деле было лишь на руку сообразительным предприятиям.

«Обычно, если товар прилетал тоннами из Китая, мы их закупали по 5-8 гривень за маску, а продавали по 25 гривень. Если эта маска была от нашего украинского производителя – мы могли позволить себе купить ее за 10 гривень и продать за 25 гривень», - рассказывает девушка, которая лично нелегально продавала медицинские товары во время пандемии.

Кроме спекулянтов было много и тех, кто решил самостоятельно изготавливать маски.

«За три месяца мы продали товаров на сумму около двух миллионов гривень», - добавляет она.

В масштабах государства, по подсчетам журналистов, было импортировано более 70 миллионов медицинских масок на более 450 миллионов гривень. То есть стоимость одной маски была шесть гривень за штуку. Тогда как производство одной маски, по словам специалистов, составляет около 1 гривны. То есть, скорее всего, маски, которые покупаются на тендерах, проходят не один круг продавцов.

По словам Заики, рынок масок в Украине составляет около одного миллиарда гривень.

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Автор: УНИАН