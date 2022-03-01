Mastercard в ближайшие дни продолжит работать с регуляторами, для того, чтобы в полной мере выполнять свои обязательства.

Американская финансовая корпорация Mastercard заблокировала доступ к своей платежной системе многим российским финучреждениям.

На такой шаг компания пошла из-за санкций против РФ, введенных из-за вторжения страны-агрессора в Украину. Об этом говорится в заявлении главы Mastercard Майкла Мибаха.

"В результате введения санкций мы заблокировали многим финансовым институтам доступ к платежной системе Mastercard", - заявил глава корпорации.

По его словам, Mastercard в ближайшие дни продолжит работать с регуляторами, для того, чтобы в полной мере выполнять свои обязательства.

Ранее США заблокировали для американцев любые финансовые транзакции с участием Банка России.

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