Американская финансовая корпорация Mastercard заблокировала доступ к своей платежной системе многим российским финучреждениям.
На такой шаг компания пошла из-за санкций против РФ, введенных из-за вторжения страны-агрессора в Украину. Об этом говорится в заявлении главы Mastercard Майкла Мибаха.
"В результате введения санкций мы заблокировали многим финансовым институтам доступ к платежной системе Mastercard", - заявил глава корпорации.
По его словам, Mastercard в ближайшие дни продолжит работать с регуляторами, для того, чтобы в полной мере выполнять свои обязательства.
Ранее США заблокировали для американцев любые финансовые транзакции с участием Банка России.