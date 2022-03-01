Эта мера является ответом на военное вторжение России в Украину.

США заблокировали для американцев любые финансовые транзакции с участием Банка России.

Аналитики агентства Reuters оценивают этот шаг как сокрушительный удар по российской экономике, сообщает "Голос Америки".

Эта мера является ответом на военное вторжение России в Украину.

Суровые финансово-экономические санкции, введенные Вашингтоном против России, также запрещают долларовые операции Минфину РФ и российскому Фонду национального благосостояния. И Банк России, и ФНД лишаются доступа к своим активам в США.

Ожидается, что эти меры приведут к скачку инфляции в России и значительному оттоку капитала из страны, в которой курс доллара уже превысил отметку в 100 рублей.

"Наша цель - сделать так, чтобы российская экономика пошла на спад, если президент Путин решит продолжать вторжение в Украину, и у нас есть инструменты, чтобы продолжать эти (санкции) и дальше", – заявил чиновник Белого дома.

Министерство финансов подтвердило в понедельник, что санкции введены в отношении Российского фонда прямых инвестиций и его главы Кирилла Дмитриева.

"Сундук военных резервов Путина оценивается в 630 миллиардов долларов, но он имеет значение, только если Путин может им пользоваться, чтобы подкреплять российскую валюту, продавая эти резервы и покупая на них рубли. После введения сегодняшних ограничений это станет невозможным, и все увидят, что (финансовая) "крепость России" – это миф", – пояснил представитель администрации.

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