С понедельника, 14 декабря, для физлиц-предпринимателей начнет работать сервис в приложении "Дія" для получения одноразовой помощи в размере 8 тысяч гривень. Подать заявку на получение финпомощи можно будет до 21 декабря.
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Об этом сообщает ТСН.uа со ссылкой на заявление заместителя министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тараса Качки.
"Сейчас эти две недели будут максимально сконцентрированы на том, чтобы эти миллиарды гривен раздали людям, которые в них нуждаются. Охвачены этой программой будут люди которые легально работали, которые платили ЕСВ. Это люди, которые достаточно прозрачны для государства... Реализовывать и контролировать эту программу будет Пенсионный фонд Украины", - сказал Качка.
В то же время лидер партии "Голос" Кира Рудик опасается, что людям не успеют раздать 12 миллиардов гривень за шесть дней.
"За шесть дней нужно будет раздать. До 21 декабря будут собирать заявки, а потом шесть дней будут раздавать деньги", - сказала она и добавила, что сомневается, успеют ли около миллиона человек зарегистрироваться.
Заместитель главы Минэкономики также добавил, что госпомощь рассчитана на около 1 миллиона 700 тысяч человек. Общая сумма выделенных средств составляет 12 миллиардов гривень. Он также добавил, что программа охватывает сотрудников, которые работают с зарплатой в 30 тысяч гривень.
Как получить госпомощь
- иметь открытый банковский счет в банке по стандарту IBAN;
- подключиться к Порталу "Дія";
- Подать через Портал "Дія" заявление до 21 декабря 2020 года включительно.
По 8 тысяч гривень одноразовой государственной помощи получат те ФОПы, которые исправно платили налоги, ЕСВ, а основной вид деятельности (КВЭД) подпадает под список запретов и ограничений в период карантина, через что они и потеряли полностью или частично прибыль. Также выплаты предусмотрены нанятым работникам, которые потеряли часть зарплаты вследствие введения карантинных ограничений.
Это предусмотрено законом "О социальной поддержке застрахованных лиц и субъектов хозяйствования на период осуществления ограничительных противоэпидемических мероприятий, введенных с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2" № 1071-IX.
ФОПы не смогут получить помощь, если
- они зарегистрированы менее чем за три месяца до вступления в силу настоящего Закона;
- в 2020 году уплатили ЕСВ за себя меньше чем за три месяца;
- их вид деятельности не подпадает под карантинные ограничения.
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