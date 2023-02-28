В случае же, если РФ не согласится на разблокирование судоходства, ее корабли должны подлежать таким же проверкам, как и украинские.

Бизнес-сообщество, объединенное Европейской Бизнес Ассоциацией, Американской торговой палатой в Украине и Ассоциацией "Украинский клуб аграрного бизнеса", обратилось к Организации Объединенных Наций (ООН) и Турции с призывом разблокировать Черноморскую зерновую инициативу, и обеспечить свободное торговое судоходство в Черноморском регионе.

В случае же, если РФ не согласится на разблокирование судоходства, ее корабли должны подлежать таким же проверкам, как и украинские. Об этом говорится в заявлении на сайте Европейской Бизнес Ассоциации.

"Российские инспекторы Совместного координационного центра (СКЦ) искусственно блокируют полноценную работу зерновой инициативы и нарушают свободное судоходство в Черном море. Сейчас 140 судов ожидают проверки СКЦ в Босфоре, а украинские порты работают лишь на 30% своей мощности. В то же время движение российских судов в Черном море не ограничивается регулярными проверками, при этом объем перевезенных грузов Азовским и Черным морями составляет около 250 млн т в 2022 году. Таким образом, бизнес обеспокоен ситуацией, сложившейся в последние месяцы с задержками работы зерновых коридоров Черным морем", - сказано в обращении.

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Бизнес-сообщество акцентирует: международные цепи поставок продовольствия и глобальная продовольственная безопасность, включая мировые цены на продовольствие и уровень голода, снова оказались под значительной угрозой из-за искусственного сокращения объемов экспорта украинских зерновых и масличных культур российской стороной. И если бы инициатива работала слаженно и на полную мощность, общий объем экспорта зерна мог бы быть на 30-40% больше.

Поэтому международное сообщество должно принять меры для прекращения произвола российской стороны и обеспечения стабильной и своевременной работы инспекторов/представителей комиссии, действующих при СКЦ. А также разблокировать украинские порты для всех видов грузов, и включить Николаевский морской порт и другие порты и терминалы, расположенные в Бугско-Днепровском канале, в Черноморскую зерновую инициативу, с целью увеличения пропускной способности для экспорта зерна.

"Нужно обеспечить свободное торговое судоходство в Черном море для всех сторон. Или - ввести проверку всех российских судов, плавающих в Черном море, путем создания равных условий для украинского и российского экспорта", - подчеркивается в обращении.

Бизнес выразил благодарность ООН и правительству Турецкой Республики за их поддержку работы инициативы, и поддержать ее продление минимум на один год с автоматическим продлением. Кроме того, подписанты поблагодарили офис Президента Украины, Министерство аграрной политики и продовольствия Украины, Министерство развития громад, территорий и развития инфраструктуры Украины, Министерство иностранных дел Украины и Администрацию морских портов Украины за усилия, связанные с непрерывным экспортом украинского зерна и масличных культур в рамках инициативы.

Как известно, ранее вице премьер-министр по восстановлению Украины-министр развития громад, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обратились к международному сообществу с призывом повлиять на Россию и разблокировать морское торговое судоходство для Украины. Ведь Россия сознательно усложняет работу "зернового коридора", зато ее корабли свободно передвигаются по морю, и не инспектируются вообще – что дает агрессору возможность доставлять по морю в том числе военные грузы.