Легализация игорного бизнеса: в Раде назвали возможную дату голосования

К законопроекту поступило 3,5 тысячи поправок.

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия надеется, что законопроект об игорном бизнесе будет вынесен на голосование через неделю.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в эфире одного из телеканалов.

Депутат отметил, что к этому законопроекту поступило 3,5 тысячи поправок, и для их рассмотрения необходимо провести несколько заседаний профильного комитета.

"Я надеюсь, что это все же мы вынесем через неделю уже на голосование, и тогда легализуем этот бизнес", - сказал Арахамия.

Как сообщал УНИАН, 16 января Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр (№2285-д).

Законопроектом вводится исключительный перечень видов деятельности в сфере азартных игр, разрешенных в Украине, а именно: организация и проведение азартных игр в игорных заведениях казино, а также через сеть Интернет; организация и проведение букмекерской деятельности в букмекерских пунктах, а также ее проведение через сеть Интернет; выпуск и проведение лотерей; организация и проведение азартных игр в покер через Интернет.

18 мая председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков сообщил, что данный законопроект может быть рассмотрен в начале июня.

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