Легализация игорного бизнеса: в Раде назвали возможную дату голосования
Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия надеется, что законопроект об игорном бизнесе будет вынесен на голосование через неделю.
Читайте такжеЛегализация игорного бизнеса: в Раде назвали ожидаемые поступления в бюджет
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в эфире одного из телеканалов.
Депутат отметил, что к этому законопроекту поступило 3,5 тысячи поправок, и для их рассмотрения необходимо провести несколько заседаний профильного комитета.
"Я надеюсь, что это все же мы вынесем через неделю уже на голосование, и тогда легализуем этот бизнес", - сказал Арахамия.
Как сообщал УНИАН, 16 января Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр (№2285-д).
Законопроектом вводится исключительный перечень видов деятельности в сфере азартных игр, разрешенных в Украине, а именно: организация и проведение азартных игр в игорных заведениях казино, а также через сеть Интернет; организация и проведение букмекерской деятельности в букмекерских пунктах, а также ее проведение через сеть Интернет; выпуск и проведение лотерей; организация и проведение азартных игр в покер через Интернет.
18 мая председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков сообщил, что данный законопроект может быть рассмотрен в начале июня.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram