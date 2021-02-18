Генпрокуратура Украины в 2014-2019 годах расследовала производство по подозрению Иванющенко в незаконном обогащении и присвоении средств.

Латвия зачислила в свой государственный бюджет арестованные 30 миллионов долларов, которые украинское следствие связывает с бывшим приспешником Виктора Януковича, экс-нардепом Юрием Иванющенко.

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Об этом сообщает "Украинская правда", ссылаясь на источник в правоохранительных органах и ответ Офиса генпрокурора на запрос журналистов.

Отмечается, что Генпрокуратура Украины в 2014-2019 годах расследовала производство по подозрению Иванющенко в незаконном обогащении и присвоении средств. По этому делу были арестованы деньги, которые принадлежали нескольким компаниями и были размещены в латвийском банке. В 2019 году это производство передали в НАБУ.

Параллельно расследование о легализации этих средств вели латвийские правоохранители. В октябре 2019 года по результатам этого расследования суд в Риге решил конфисковать около 30 миллионов долларов.

В феврале 2020 года прокуратура Латвии сообщила украинской стороне, что арест денег продлится до 6 апреля. Если до этого в Украине не примут решение о конфискации, средства перечислят в бюджет Латвии.

Поскольку по состоянию на 6 апреля 2020 года украинские суды не вынесли приговора в отношении Иванющенко, Латвия сняла арест со средств и зачислила их в свой бюджет. В то же время в Риге сообщили, что если в Украине все же появится решение о конфискации, "оно будет рассмотрено в порядке действующего международного законодательства".

Договор между Латвией и Украиной предусматривает, что стороны взаимно исполняют приговоры в части возмещения вреда от преступления.

В Офисе генпрокурора говорят, что вместе с Министерством юстиции занимаются "украинско-латвийскими консультациями по поводу возвращения конфискованных Латвией средств украинской стороне".

Со ссылкой на источники журналистов сообщается, что средства были арестованы в эпизоде дела, который касался незаконного обогащения. Однако в августе 2019 года, перед передачей дела в НАБУ, этот эпизод закрыли на основании решения Конституционного Суда.

Следовательно, НАБУ получило в расследование дело без части о незаконном обогащении.

Источник журналистов говорит, что за более чем пять лет, когда производством занималась ГПУ, следственных действий, направленных на завершение расследования, не проводились, дело было остановлено.

Дело Иванющенко

Приближенный к Януковичу бизнесмен и экс-нардеп Юрий Иванющенко (известный также как «Юра Енакиевский») покинул Украину после Революции Достоинства.

Правоохранители объявили Иванющенко о подозрении в завладении средствами госбюджета в особо крупных размерах, а также рейдерстве известного одесского рынка "7 километр".

В 2019 году Одесская прокуратура закрыла дело против Иванющенко, его даже сняли с розыска. Однако после огласки расследование возобновили.

В сентябре 2019 года сообщалось, что ГПУ передала дело Иванющенко в НАБУ и САП.

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Автор: УНИАН