Курс гривны к евро на пятницу установлен на уровне 38,47 грн/евро.

Национальный банк Украины на пятницу, 27 октября, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 36,51 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 2 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данными на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на пятницу установлен на уровне 38,47 грн/евро, то есть гривня укрепилась на 15 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

На межбанковском валютном рынке Украины до 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 36,48/36,50 грн/долл., евро-38,43/38,45 грн / евро.

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Курс валют в Украине

Курс наличного доллара к гривне в "Приватбанке" сегодня, 26 октября, остался на предыдущем уровне – 37,70 грн за доллар. Курс наличного евро в финучреждении сегодня укрепился на 10 копеек и составляет 40,40 грн за евро.

Средний курс в валютных обменниках Киева сегодня составляет 37,97 грн/долл. (продать доллар можно за 37,85 грн), евро – 40,35 грн/евро (курс продажи -40,13 грн/евро).

В Украине с 3 октября 2023 года действует режим управляемой гибкости курса вместо фиксированного курса гривни. Он предусматривает установление курса по операциям на межбанковском валютном рынке, но под контролем НБУ, который с помощью валютных интервенций может влиять на курс.

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