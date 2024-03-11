Продать доллар можно в среднем по курсу 38,10 грн, евро – 41,60 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в понедельник, 11 марта, вырос на 5 копеек – до 38,55 грн за доллар в среднем. Продать американскую валюту в банках сегодня можно в среднем по курсу 38,10 грн за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня вырос также на 5 копеек и составляет 42,10 грн за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 41,60 грн за евро.

В валютных обменниках Киева доллар сегодня подорожал на 5 копеек – до 38,50 грн/доллар в среднем (продать доллар можно за 38,40 грн). Курс наличного евро в обменниках сегодня вырос на 15 копеек и составляет 42,20 грн/евро (курс продажи – 42,05 грн/евро).

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Курс валют в Украине – последние новости

Национальный банк Украины установил на понедельник, 11 марта, официальный курс доллара к гривне на уровне 38,14 грн/долл., таким образом, гривня ослабла на 6 копеек по сравнению с предыдущим показателем. Официальный курс НБУ по евро на пятницу установлен на уровне 41,70 грн/евро, то есть гривня ослабилась на 21 копейку, по сравнению с курсом пятницы.

Как прогнозировал аналитик Алексей Козырев, курс доллара в Украине в эти выходные, 9 и 10 марта, в большинстве обменников финкомпаний должен был находиться в пределах коридора: прием от 37,90 до 38,30 грн/долл. и продажа от 38,40 до 38,70 грн/долл.

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