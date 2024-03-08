Курс гривни к евро установлен на уровне 41,70 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на понедельник, 11 марта, официальный курс доллара к гривне на уровне 38,14 грн/долл., таким образом, гривня ослабла на 6 копеек по сравнению с сегодняшним показателем.

Относительно евро национальная валюта также подешевела. Согласно данным на сайте регулятора, официальный курс НБУ относительно евро на пятницу установлен на уровне 41,70 грн/евро, то есть гривня ослабилась на 21 копейку, по сравнению с сегодняшним курсом.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 38,15/38,19 грн/долл., евро – 41,69/41,73 грн/евро.

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Курс валют в Украине – последние новости

В валютных обменниках Киева доллар подешевел на 5 копеек – до 38,45 грн/доллар в среднем (продать доллар можно за 38,36 грн). Курс наличного евро в обменниках сегодня вырос не изменился и составляет 42,05 грн/евро (курс продажи – 41,90 грн/евро).

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в пятницу, 8 марта, снизился на 10 копеек и составляет 38,45 грн за доллар. Курс евро в финучреждении сегодня подешевел на 10 копеек и составляет 42,05 грн за евро.

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