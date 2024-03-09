На валютном рынке еще будет ощущаться "эффект 8 марта", отметил эксперт.

Курс доллара в Украине на выходных, 9 и 10 марта, в большинстве обменников финкомпаний будет находиться в пределах коридора: прием от 37,90 до 38,30 грн/долл. и продажа от 38,40 до 38,70 грн/долл., прогнозирует аналитик Алексей Козырев.

Что касается курса евро, то, как отметил эксперт, по евровалюте можно ожидать следующие коридоры по ценникам: прием от 40,90 до 41,80 грн/евро и продажа от 41,95 до 42,35 грн/евро.

В целом Козырев прогнозирует, что на этих выходных на наличном рынке еще будет ощущаться "эффект 8 марта".

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"Это позволит некоторым финансистам пытаться занижать курсы приема валюты у населения, оставляя курс продажи при этом на среднерыночном для данного региона уровне", - отметил он.

По его словам, большинство обменников финкомпаний проработают субботу и воскресенье в формате "с оборота", но выставят достаточно широкий коридор по ценникам американской и европейской валюты со спредом между покупкой и продажей доллара в пределах 20-25 копеек, а по евро - в пределах 20-35 копеек.

Курс доллара в Украине на 11 марта

Напомним, НБУ установил на понедельник, 11 марта, официальный курс доллара к гривне на уровне 38,14 грн/долл., таким образом, гривня ослабла на 6 копеек.

А официальный курс НБУ относительно евро на пятницу установлен на уровне 41,70 грн/евро, то есть гривня ослабилась на 21 копейку.

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