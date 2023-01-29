Курс гривны к евро сегодня составляет 43,70 грн/евро.

Курс гривны к доллару в банковских обменниках Киева сегодня остался на уровне предыдущего дня - 40,55 грн/долл.

Как передает корреспондент УНИАН, относительно евро курс гривны также не изменился и составляет 43,70 грн/евро.

Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 40,05 грн за долл., евро - 43,00 грн за евро.

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Курс валют в Украине в условиях войны - что известно

Национальный банк с 21 мая 2022 года отменил ограничения на установление курса, по которому уполномоченные учреждения могут продавать наличную иностранную валюту клиентам. Ранее соответствующий курс не должен был отклоняться от официального более чем на 10%.

До полномасштабного вторжения России в Украину в стране был плавающий курс гривны.

21 июля Национальный банк ослабил официальный курс гривны на 25% до 36,57 грн/долл.

Ранее директор департамента казначейских операций "Юнекс Банка" Анна Золотько заявила, что в ближайшее время курс валют в Украине не претерпит каких-то серьезных изменений. По ее словам, в декабре в Украине объем валютных операций ожидаемо вырос, в том числе увеличилось и отрицательное сальдо таких операций до 463 миллионов долларов, однако курс гривны отреагировал на эти тенденции очень скромным ростом.

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