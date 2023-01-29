Курс евро составил 43,45 грн/евро.

Курс наличного доллара в "ПриватБанка" сегодня, 29 января, остался на уровне показателя предыдущего дня – 40,30 грн за доллар.

Как передает корреспондент УНИАН, курс евро к гривне также остался на уровне предыдущего дня - 43,45 грн/евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 39,80 грн/долл., евро – 42,45 грн/евро.

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Курс доллара на карточные расчеты в банковском учреждении составляет 37,45 грн, евро – 41,15 грн.

Курс валюты в Украине в условиях войны - что известно

Национальный банк с 21 мая 2022 года отменил ограничения на установление курса, по которому уполномоченные учреждения могут продавать наличную иностранную валюту клиентам. Ранее соответствующий курс не должен был отклоняться от официального более чем на 10%.

21 июля Нацбанк снизил официальный курс гривны на 25% до 36,57 грн/долл.

В свою очередь в Международном валютном фонде анонсировали улучшение экономического прогноза относительно событий в мировой экономике. Ситуация станет благоприятнее уже во второй половине года.

Благоприятно на ситуации сказались такие факторы, как: снижение коронавирусных ограничений со стороны Китая, бум американских зеленых инвестиций, а также нормализация европейской экономики после волнений, связанных с агрессией РФ против Украины.

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