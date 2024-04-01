Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" составляет 39,37 грн, евро – 42,74 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в понедельник, 1 апреля, снизился на 5 копеек и составляет 39,40 грн за доллар. Курс евро в финучреждении сегодня подешевел также на 5 копеек и составляет 43,00 грн за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 38,80 грн, евро – по курсу 42,00 грн за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" сегодня снизился на 16 копеек и составляет 39,37 грн. Курс евро при оплате картой сегодня не изменился и составляет 42,74 грн.

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Курс валют в Украине – последние новости

В валютных обменниках Киева доллар сегодня подешевел на 4 копейки – до 39,38 грн/доллар в среднем (продать доллар можно за 39,28 грн). Курс наличного евро в обменниках сегодня снизился на 3 копейки и составляет 42,90 грн/евро (курс продажи – 42,75 грн/евро).

Экономист Олег Устенко прогнозировал, что курс доллара в Украине продолжит колебаться, хотя угрозы резкого роста пока нет. Эксперт отметил, что в государственном бюджете среднегодовой курс как раз и установлен на уровне примерно 40 гривен за 1 доллар, поэтому не стоит ожидать каких-то значительных курсовых колебаний.

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