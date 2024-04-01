Продать доллар можно в среднем по курсу 38,95 грн, евро – 42,20 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в понедельник, 1 апреля, снизился на 5 копеек – до 39,45 грн за доллар в среднем. Продать американскую валюту в банках сегодня можно в среднем по курсу 38,95 грн за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня снизился также на 5 копеек и составляет 42,90 грн за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 42,20 грн за евро.

В валютных обменниках Киева доллар сегодня подешевел на 4 копейки – до 39,38 грн/доллар в среднем (продать доллар можно за 39,28 грн). Курс наличного евро в обменниках сегодня снизился на 3 копейки и составляет 42,90 грн/евро (курс продажи – 42,75 грн/евро).

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Курс валют в Украине – последние новости

Национальный банк Украины установил на понедельник, 1 апреля, официальный курс доллара к гривне на уровне 39,00 грн/долл., таким образом, гривня укрепилась на 22 копейки, по сравнению с предыдущим показателем. Официальный курс НБУ относительно евро на понедельник установлен на уровне 42,16 грн/евро, то есть гривня укрепилась на 21 копейку, по сравнению с курсом пятницы.

Аналитик Центра исследований продовольствия и землепользования Киевской школы экономики (KSE) Валентин Литвинов отмечал, что рост евро и доллара по отношению к гривне в последнее время объясняется нашим торговым и валютным балансами. Он пояснил, что сейчас валюты из страны вывозится больше, чем завозится, что связано, в первую очередь, с задержкой помощи от союзников.

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