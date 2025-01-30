Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" составляет 42,19 грн, евро - 44,05 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в четверг, 30 января, снизился на 15 копеек и составляет 42,15 грн за доллар. Курс евро в банке сегодня, в свою очередь, подешевел сразу на 25 копеек и составляет 44,20 грн за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,55 грн, евро - по курсу 43,20 грн за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" в четверг снизился на 18 копеек до 42,19 грн. Курс евро при оплате картой сегодня, 30 января, снизился на 20 копеек - до 44,05 грн.

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Курс валют в Украине - последние новости

НБУ установил 30 января официальный курс доллара к гривне на уровне 41,93 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 9 копеек. Относительно европейской валюты гривня также усилила позиции: официальный курс евро на среду установлен на уровне 43,62 грн за один евро, то есть гривня выросла на 16 копеек.

В обменниках Украины средний курс доллара сегодня утром снизился до 42,10 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 42,04 грн. Курс наличного евро сегодня составляет 44,10 грн/евро, а курс продажи - 43,90 грн/евро.

Аналитик Алексей Козырев считает, что курс доллара в Украине до конца текущей недели в банках будет находиться в пределах коридора - от 41,65 до 42,50 грн/долл., а в обменниках - от 41,70 до 42,35 грн/долл.

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