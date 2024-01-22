Курс гривни к евро установлен на уровне 41,79 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на вторник, 23 января, официальный курс доллара к гривне на уровне 37,45 грн/долл. Таким образом, гривня укрепилась на 7 копеек по сравнению с сегодняшним показателем.

Согласно данным на сайте регулятора, официальный курс НБУ относительно евро на вторник установлен на уровне 41,79 грн/евро. То есть гривня укрепилась на 5 копеек по сравнению с сегодняшним курсом.

На межбанковском валютном рынке Украины до 17:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 37,42/37,46 грн/долл., евро – 40,75/40,78 грн/евро.

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Курс валют – последние новости

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в понедельник, 22 января, подешевел на 10 копеек – до 38,25 грн за доллар в среднем. Продать доллар можно в среднем по курсу 37,70 грн за доллар.

Курс доллара к гривне в "Приватбанке" сегодня, 22 января, подешевел на 15 копеек – до 38,10 грн за доллар (с 38,25 грн в пятницу). Курс евро в финучреждении сегодня подешевел на 15 копеек и составляет 41,80 грн за евро (с 41,95 грн в пятницу).

По прогнозу банкира Тараса Лесового, в течение текущей недели ситуация на валютном рынке будет оставаться достаточно прогнозируемой: регулятор будет мягко действовать на межбанке, при необходимости увеличивая или уменьшая объемы валютных интервенций.

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