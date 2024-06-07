НБУ постарается удерживать котировки, уверен аналитик.

Аналитик Алексей Козырев спрогнозировал, какой курс доллара будет в ближайшее время в Украине.

"НБУ постарается удерживать котировки межбанка в пределах уже частично "прощупанного и отработанного" им коридора по безналичному доллару от 40 до 41 гривень на торгах, официального курса в пределах 40-40,80 гривень и с коридором на наличном рынке в пределах 39,80-41,60 гривень", - отметил он.

Эксперт предполагает возможные небольшие ситуативные отклонениями от этих коридоров в пределах до 15-20 копеек в ту или иную сторону "в силу меняющегося спроса и предложения на каждом из сегментов валютного рынка".

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Что касается курса евро в ближайшее время, то на него будут влиять указанные выше базовые коридоры по доллару, скорректированные на поведение пары евро/доллар на внешних рынках, уверен аналитик:

"То есть, если взять за основу прогноз на ближайшее время по паре евро/доллар в пределах коридора от 1,079-1,095 доллара за евро, то получим следующий коридор по евро относительно гривны: по безналичному евро от 43,16 до 44,90 гривень на межбанке, официальный курс в пределах 43,16-44,68 гривень и с коридором на наличном рынке в пределах 42,94-45,55 гривень".

Курс доллара в Украине на 7 июня

Напомним, Национальный банк Украины установил на пятницу, 7 июня, официальный курс доллара к гривне на уровне 40,15 грн/долл., таким образом, гривна ослабла на 2 копейки.

А официальный курс НБУ по евро на завтра установлен на уровне 43,63 грн/евро, то есть гривна ослабла на 2 копейки.

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