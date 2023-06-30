Продать доллар в среднем можно по курсу 36,80 грн, евро - 40,50 грн.

Наличный курс гривни к доллару в банковских обменниках Киева сегодня, 30 июня, укрепился на 5 копеек - до 37,40 грн/долл.

Как передает корреспондент УНИАН, относительно евро курс гривни укрепился на 2 копейки и составляет 41,13 грн/евро.

Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 36,80 грн за долл., евро - 40,50 грн за евро.

Видео дня

Что будет с курсом валют в Украине - прогнозы экспертов

Как сообщал УНИАН, по прогнозу начальника департамента казначейства "Глобус Банка" Тараса Лесового, на валютном рынке с 3 по 9 июля ожидается относительная стабильность с сохранением тенденций второй половины июня: наличный курс доллара находиться в диапазоне 37-38 грн/долл., а евро - 40-41, 5 грн/евро. Как и в течение июня, спред (разница между курсом покупки и продажи) будет относительно минимальной - до 0,3 грн, а текущие колебания будут находиться в пределах 0,3-0,5 грн.

Аналитик Центра Биржевых Технологий Максим Орищак прогнозирует, что курс доллара на валютном рынке Украины в июле скорее всего, будет оставаться стабильным, как и курс евро: средний курс продажи доллара будет колебаться в диапазоне 36,5-37 гривень, а евро - в пределах 39-40,5 гривень.

Вас также могут заинтересовать новости: