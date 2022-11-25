Экономисты пока не видят существенных экономических оснований для изменений курса валют в Украине.

Курс гривны к доллару продолжает укрепляться, а евро наоборот дорожает. По данным "Минфина", 25 ноября наличный доллар в банках Украины можно купить в среднем за 40 гривень, а продать за 40,50 гривни. Наличный евро банки покупают за 40,50 гривень, а продают в среднем за 41,35 гривни.

Курс в обменниках Украины

По данным портала finance.ua, в обменниках покупают доллар США в среднем за 39,89 гривни, а продают – за 40,35 гривни. Евро колеблется на уровне: покупка – 40,51 гривни, а продажа – 41,20 гривни.

Курс валют в Украине: прогноз

Директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Анна Золотько в комментарии 24 каналу отметила, что на этой неделе возможно укрепление гривни на наличном рынке. По ее словам, к пятнице, 25 ноября, курс доллара мог приблизиться к психологической отметке 40 гривень, что мы и видим.

Видео дня

В свою очередь, директор департамента казначейства Акционерного Общества "Коммерческий Индустриальный Банк" (COMINBANK) Герман Марченко отметил, что пока не видит существенных экономических оснований для изменений курса.

"По нашим данным, в течение следующей недели курс доллара будет оставаться в пределах 39,5-41 гривни за доллар. То есть глобальное изменение валютных трендов не предполагается", - прогнозирует Марченко.

Как писал УНИАН, финансовый эксперт Алексей Козырев сделал прогноз, каким будет официальный курс доллара в Украине в 2023 году. По его словам, Украине не удастся полностью избежать девальвации. Он напомнил, что в госбюджет было заложен курс 42,2 грн/долл.

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