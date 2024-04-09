Продать доллар можно в среднем по курсу 38,85 грн, евро – 42,20 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины во вторник, 9 апреля, остался на прежнем уровне – 39,30 грн за доллар в среднем. Продать американскую валюту в банках сегодня можно в среднем по курсу 38,85 грн за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня также не изменился и составляет 42,85 грн за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 42,20 грн за евро.

В валютных обменниках Киева доллар сегодня подорожал на 9 копеек – до 39,33 грн/доллар в среднем (продать доллар можно за 39,23 грн). Курс наличного евро в обменниках сегодня вырос на 9 копеек и составляет 42,90 грн/евро (курс продажи – 42,70 грн/евро).

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Курс валют в Украине – последние новости

Национальный банк Украины установил на вторник, 9 апреля, официальный курс доллара к гривне на уровне 38,99 грн/долл., таким образом, гривня ослабла на 15 копеек по сравнению с предыдущим показателем. Официальный курс НБУ по евро на вторник установлен на уровне 42,20 грн/евро, то есть гривня ослабилась на 11 копеек, по сравнению со вчерашним курсом.

Аналитик Алексей Козырев прогнозирует, что курс доллара в Украине в большинстве касс банков до 12 апреля будет находиться в пределах коридора покупки и продажи от 38,40 до 39,55 грн/долл, а в обменниках финкомпаний – в пределах от 38,50 до 39,50 грн/долл.

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