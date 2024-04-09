Основная часть обменников финкомпаний и банков продолжит работать со спредом в пределах 20-25 копеек по доллару и 20-30 копеек по евро, отметил аналитик.

Курс доллара в Украине в большинстве касс банков до 12 апреля будет находиться в пределах коридора покупки и продажи от 38,40 до 39,55 грн/долл., а в обменниках финкомпаний - в пределах от 38,50 до 39,50 грн/долл., прогнозирует аналитики Алексей Козырев.

Что касается стоимости евровалюты, то в банках котировки евро при покупке-продаже будут в пределах коридора от 41,20 до 43,10 грн/евро, а в обменниках финкомпаний этот коридор составит от 41,50 до 42,90 грн/евро, считает эксперт.

По его прогнозу, основная часть обменников финкомпаний и банков продолжит работать со спредом в пределах 20-25 копеек по доллару и 20-30 копеек по евро: "В период с 9 по 11 апреля этот спред может быть расширен до 20-30 копеек по доллару и до 20-40 копеек по евро".

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Говоря о котировках валюты на межбанке, Козырев спрогнозировал, что доллар будет колебаться в пределах от 38,60 до 39,30 грн/долл., а евро - от 41,26 до 42,60 грн/долл.

"Нацбанк практически ежедневно будет вынужден закрывать дефицит предложения доллара на торгах своими интервенциями по продаже американской валюты. По моим прогнозам, за 8-12 апреля он потратит на это из резервов порядка $430 млн - $690 млн", - отметил аналитик.

Курс доллара в Украине на 9 апреля

Напомним, НБУ установил на вторник, 9 апреля, официальный курс доллара к гривне на уровне 38,99 грн/долл., таким образом, гривна ослабла на 15 копеек.

А официальный курс НБУ по евро на вторник установлен на уровне 42,20 грн/евро, то есть гривна ослабла на 11 копеек.

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