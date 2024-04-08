Курс гривны к евро установлен на уровне 42,20 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на вторник, 9 апреля, официальный курс доллара к гривне на уровне 38,99 грн/долл., таким образом, гривна ослабла на 15 копеек, по сравнению с сегодняшним показателем. Относительно евро национальная валюта также подешевела.

Согласно данным на сайте регулятора, официальный курс НБУ по евро на вторник установлен на уровне 42,20 грн/евро, то есть гривна ослабла на 11 копеек, по сравнению с сегодняшним курсом.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривны к доллару установились на уровне 38,98/39,00 грн/долл., евро - 42,20/42,21 грн/евро.

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Курс валют в Украине - последние новости

В валютных обменниках Киева доллар сегодня подешевел на 11 копеек - до 39,24 грн/доллар в среднем (продать доллар можно за 39,11 грн). Курс наличного евро в обменниках сегодня снизился на 14 копеек и составляет 42,81 грн/евро (курс продажи - 42,60 грн/евро).

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в понедельник, 8 апреля, снизился на 5 копеек и составляет 39,35 грн за доллар. Курс евро в финучреждении сегодня подешевел также на 5 копеек и составляет 42,90 грн за евро.

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