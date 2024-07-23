Курс евро на валютном рынке определяется через глобальные тенденции.

За последнюю неделю курсы доллара и евро устанавливали очередные рекорды, в частности, курс евро впервые достиг отметки в 45 гривень. "Ценовые рамки" курсов валют на сегодня определяет именно Национальный банк Украины – это происходит через интервенции. Об этом в комментарии "24 каналу" рассказал финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

По его словам, Нацбанк вел себя довольно пассивно в начале прошлой недели. В то же время в конце недели курс доллара дошел на межбанке до отметки в 41,6 гривни и остановился. Таким образом регулятор показал, что дальше двигать границы не будут.

"Аналогичная ситуация и с евро. Стоит понимать, что основная валюта колебаний и торгов на межбанке – американская валюта. И курс евро определяется исключительно через глобальные тенденции. Основные игроки на рынке, а это экспортеры и импортеры, – это 75% тех, кто торгует долларами. Поэтому все операции определяются этой валютой", – сказал эксперт.

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Аналитик подчеркнул, что игроки анализируют котировки доллара и евро на мировых рынках: "Курс евро сейчас мог быть и выше. Например, если бы котировка курса евро-доллар на мировых рынках была 1,2 (сейчас он значительно меньше 1), тогда бы курс евро мог быть на уровне 48 гривень, или даже больше", – говорит Шевчишин.

По его словам, из-за того, что сейчас Украина находится в режиме управляемой гибкости, то именно эта управляемость будет определять, каким будет курс в конце лета.

"Сейчас не стоит ревальвировать, то есть укреплять гривню, ведь это будет сжигать наши резервы. В текущей ситуации Нацбанк будет пытаться не только удерживать гривню, но и сохранять соотношение доходности, которое может получить население от депозитов в гривнах или ОВГЗ", – добавил аналитик.

Курс валют в Украине

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины во вторник, 23 июля, снизился на 10 копеек и составляет 41,80 грн за доллар в среднем. Средний курс евро к гривне сегодня снизился также на 10 копеек и составляет 45,70 грн за евро.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" во вторник, 23 июля, снизился на 5 копеек и составляет 41,75 грн за доллар. Курс евро в финучреждении сегодня подешевел сразу на 15 копеек и составляет 45,70 грн за евро.

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