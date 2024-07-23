Курс гривны к евро установлен на уровне 44,77 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на среду, 24 июля, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,23 грн/долл., таким образом, гривна укрепилась на 11 копеек, по сравнению с предыдущим показателем.

Относительно евро национальная валюта также укрепилась. Согласно данным на сайте регулятора, официальный курс НБУ по евро на среду установлен на уровне 44,77 грн/евро, то есть гривна выросла на 23 копейки.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривны к доллару установились на уровне 41,25/41,28 грн/долл., евро - 44,80/44,82 грн/евро.

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Курс валют в Украине - последние новости

В валютных обменниках Киева доллар сегодня снизился на 9 копеек и составляет 41,84 грн/доллар в среднем (продать доллар можно за 41,72 грн). Курс наличного евро в обменниках сегодня подешевел на 15 копеек и составляет 45,69 грн/евро (курс продажи - 45,50 грн/евро).

Курс доллара в "ПриватБанке" во вторник, 23 июля, снизился на 5 копеек и составляет 41,75 грн за доллар. Курс евро в финучреждении сегодня подешевел сразу на 15 копеек и составляет 45,70 грн за евро.

Финансовый аналитик Андрей Шевчишин отметил, что за последнюю неделю курс доллара и евро устанавливали очередные рекорды, в частности курс евро впервые достиг отметки в 45 гривень.

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