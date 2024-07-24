Продать доллар можно в среднем по курсу 41,20 грн, евро – 44,84 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в среду, 24 июля, снизился на 5 копеек и составляет 41,75 грн за доллар в среднем. Продать американскую валюту в банках сегодня можно в среднем по курсу 41,20 грн за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня снизился на 15 копеек и составляет 45,55 грн за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 44,84 грн за евро.

В валютных обменниках Киева доллар сегодня снизился на 17 копеек и составляет 41,67 грн/доллар в среднем (продать доллар можно за 41,56 грн). Курс наличного евро в обменниках сегодня подешевел на 23 копейки и составляет 45,46 грн/евро (курс продажи – 45,24 грн/евро).

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Курс валют в Украине – последние новости

Национальный банк Украины установил на среду, 24 июля, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,23 грн/долл., таким образом, гривня укрепилась на 11 копеек, по сравнению с предыдущим показателем. Официальный курс НБУ по евро на среду установлен на уровне 44,77 грн/евро, то есть гривня выросла на 23 копейки.

Финансовый аналитик Андрей Шевчишин рассказал, что из-за того, что сейчас Украина находится в режиме управляемой гибкости, то именно эта управляемость будет определять, каким будет курс в конце лета. По его словам, с не стоит ревальвировать, то есть укреплять гривню, ведь это будет сжигать наши резервы.

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