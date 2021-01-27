Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 34,12 гривни/евро.

Национальный банк Украины на четверг, 28 января, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 28,16 гривни/доллар, то есть гривня ослабла на 1 копейку по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро установлен на уровне 34,12 гривни/евро, то есть гривня укрепилась на 6 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

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Официальный курс

Нацбанк на 28 января установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2816,52 (27 января – 2815,24)

100 EUR – 3412,07 (27 января – 3418,97)

Курс днем ранее

Национальный банк Украины на 27 января установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 28,15 гривни/доллар, то есть гривня укрепилась на 2 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

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Автор: УНИАН