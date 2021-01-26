Курс доллара снизился до 28,15 гривни, а курс евро - до 34,19 гривни.

Национальный банк Украины на среду, 27 января, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 28,15 гривни/доллар, то есть гривня укрепилась на 2 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

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Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на среду установлен на уровне 34,19 гривни/евро, то есть гривня укрепилась на 4 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

Официальный курс

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 27 января установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2815,24 (26 января – 2816,65)

100 EUR – 3418,97 (26 января – 3422,65)

Курс на межбанке

На межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни к доллару установились на уровне 28,05/28,27 гривни/доллар, к евро – на уровне 33,90/34,30 гривни/евро.

Курс днем ранее

Национальный банк Украины на вторник, 26 января, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 28,17 гривни/доллар, то есть гривня ослабла на 1 копейку по сравнению с предыдущим показателем.

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Автор: Екатерина Жирий