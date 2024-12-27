В банках и обменниках подешевела валюта: свежий курс на пятницу

Продать доллар можно в среднем по курсу 41,70 грн, евро - 43,50 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в пятницу, 27 декабря, снизился на 5 копеек и в среднем составляет 42,25 грн за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 41,70 грн за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня также подешевел на 5 копеек и составляет 44,15 грн за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 43,50 грн за евро.

Какой курс доллара в Киеве на сегодня

В валютных обменниках столицы Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 42,19 грн/долл., а продать доллар можно за 42,10 грн. Курс наличного евро в обменниках сегодня составляет 44,20 грн/евро, курс продажи - 44,00 грн/евро.

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Курс биткоина к доллару

Стоимость криптовалюты Bitcoin в долларах по состоянию на утро пятницы, 27 декабря, составляет 94,898 долл. В гривне ее цена сегодня составила 3 972 730 грн.

Курс валют в Украине - последние новости

Национальный банк Украины установил на пятницу, 27 декабря, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,84 грн/долл., то есть гривна укрепилась на 2 копейки, по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным Нацбанка, официальный курс евро на пятницу установлен на уровне 43,51 гривен за один евро, то есть гривна выросла на 1 копейку.

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