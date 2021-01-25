Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 34,22 гривни/евро.

Национальный банк Украины на вторник, 26 января, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 28,16 гривни/доллар, то есть гривня осталась на прежнем уровне по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро установлен на уровне 34,22 гривни/евро, то есть гривня укрепилась на 3 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

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Официальный курс

Нацбанк на 26 января, установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2816 гривень (25 января – 2816 гривень)

100 EUR – 3422 гривень (25 января – 3425 гривень)

Курс днем ранее

Национальный банк Украины на понедельник, 25 января, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 28,16 гривни/доллар, то есть гривня укрепилась на 9 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

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Автор: УНИАН