Гривня укрепилась на 9 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Национальный банк Украины на понедельник, 25 января, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 28,16 гривни/доллар, то есть гривня укрепилась на 9 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на сегодня установлен на уровне 34,25 гривни/евро, то есть гривня укрепилась на 12 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

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Официальный курс

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 25 января, установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 28,16 (22 января – 28,25)

100 EUR – 34,37 (22 января – 34,25)

Курс днем ранее

Национальный банк Украины на 22 января установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 28,26 гривни/доллар, то есть гривня ослабла на 6 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

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Автор: Богдан Слуцкий