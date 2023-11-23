Курс доллара на карточные расчеты у "ПриватБанка" составляет 37,45 грн, евро - 40,98 грн.

Курс доллара к гривне в "Приватбанке" сегодня, 23 ноября, подешевел на 5 копеек – до 37,55 грн за доллар.

Курс евро в финучреждении сегодня не изменился и составляет 41,05 грн за евро. Продать американскую валюту в банке можно по курсу 37,05 грн, евро - по курсу 40,05 грн за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты у "Приватбанка" неизменен и составляет 37,45 грн. Курс евро при оплате картой сегодня также не менялся и составляет 40,98 грн.

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Курс валют в Украине: последние данные

Как сообщает УНИАН, наличный курс доллара к гривне в банках Украины сегодня, 23 ноября, снова остался на уровне предыдущего показателя – 37,80 грн за доллар в среднем. Курс евро по гривне сегодня также не изменился и составляет 41,10 грн за евро.

В валютных обменниках Киева средний курс доллара несколько подешевел и сегодня составляет 37,72 грн/долл. (продать доллар можно за 37,63 грн), евро – 41,00 грн/евро (курс продажи – 40,84 грн/евро).

Напомним, что в следующем году, согласно закону О государственном бюджете Украины на 2024 год, ожидается средний курс доллара в 40,7 грн за долл. Следует отметить, что до первого чтения в законопроекте прогнозный курс составлял 41,4 грн за доллар.

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