Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" составляет 37,45 грн, евро - 40,98 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" сегодня, 22 ноября, подорожал на 10 копеек – до 37,60 грн за доллар.

Курс евро в финучреждении сегодня не изменился и составляет 41,05 грн за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 37,10 грн, евро - по курсу 40,05 грн за единицу иностранной валюты.

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Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" неизменен и составляет 37,45 грн, а вот курс евро при оплате картой сегодня подешевел на 17 копеек и составляет 40,98 грн.

Курс валют в Украине

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины сегодня, 22 ноября, остался на уровне предыдущего показателя – 37,80 грн за доллар в среднем. Курс евро по гривне сегодня подорожал на 5 копеек и составляет 41,10 грн за евро.

В валютных обменниках Киева средний курс доллара к гривне сегодня составляет 37,75 грн/долл. (продать доллар можно за 37,65 грн). Курс евро в обменных пунктах составляет 41,10 грн/евро (курс продажи – 40,90 грн/евро).

В законе о государственном бюджете Украины на 2024 год предусмотрен Средний курс доллара в 40,7 грн за долл. Следует отметить, что в законопроекте к первому чтению ожидаемый курс составлял 41,4 грн за долл.

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