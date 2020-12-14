По отношению к евро гривня осталась на уровне предыдущего дня.

Национальный банк Украины на вторник, 15 декабря, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,87 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 10 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на вторник установлен на уровне 33,89 грн/евро, то есть гривня осталась на уровне предыдущего дня.

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Официальный курс

Нацбанк на 15 декабря, установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 27,87 (14 декабря – 27,97)

100 EUR – 33,89 (14 декабря – 33,89)

Межбанк

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 27,85/27,87 грн/долл., к евро – на уровне 33,86/33,88 грн/евро.

Курс днем ранее

Национальный банк Украины на понедельник, 14 декабря, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,97 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 11 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

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Автор: Екатерина Жирий