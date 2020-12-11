Гривня укрепилась к евро на 10 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Национальный банк Украины на понедельник, 14 декабря, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,97 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 11 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на понедельник установлен на уровне 33,89 грн/евро, то есть гривня укрепилась к евро на 10 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

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Официальный курс

Нацбанк на 14 декабря, установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 27,97 (11 декабря – 28,08)

100 EUR – 33,89 (11 декабря – 33,99)

Межбанк

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 27,95/27,97 грн/долл., к евро – на уровне 33,89/33,91 грн/евро.

Курс днем ранее

Национальный банк Украины на пятницу, 11 декабря, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 28,08 грн/долл., то есть гривня ослабла на 4 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

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Автор: Екатерина Жирий