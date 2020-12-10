Гривня ослабла на 4 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

Национальный банк Украины на пятницу, 11 декабря, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 28,08 грн/долл., то есть гривня ослабла на 4 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на пятницу установлен на уровне 33,99 грн/евро, то есть гривня ослабла к евро на 3 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

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Официальный курс

Нацбанк на 11 декабря, установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 28,08 (10 декабря – 28,04)

100 EUR – 33,99 (10 декабря – 33,96)

Межбанк

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 28,07/28,08 грн/долл., к евро – на уровне 33,99/34,00 грн/евро.

Курс днем ранее

Национальный банк Украины на четверг, 10 декабря, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 28,04 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 4 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

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Автор: Екатерина Жирий